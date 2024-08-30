【モデルプレス＝2024/08/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）に参加していた寺島季咲が30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】「今日好き」出身JK、大胆背中開きワンピ着こなす◆「今日好き」寺島季咲、大胆背中開きワンピで大人オーラ胸元の大ぶりなリ