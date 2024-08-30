“阪急電車の声の人”こと、元FM802アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍する下間都代子（しもつま・とよこ）さんがラジオ関西（兵庫県神戸市）の番組『Clip』に出演。信頼される声・話し方についてトークしました。“阪急電車の声の人”こと、フリーアナウンサーの下間都代子さん下間さんは、関西では阪急電鉄の車内放送や京阪電車の駅構内放送などを担当しており、声を聞いたことがある人も多いかもしれません