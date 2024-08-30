玉野市役所 「高齢者等避難(警戒レベル3)」が発令されているのは、玉野市、備前市、瀬戸内市、笠岡市、久米南町です。＜30日午後5時30分現在＞ 対象は4市1町あわせて8万2783世帯、17万1425人です。