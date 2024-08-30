◇パリ・パラリンピック第3日陸上（2024年8月30日フランス競技場）陸上の男子5000メートル（視覚障害T11）で唐沢剣也（30＝SUBARU）がアジア記録となる14分51秒48をマークし、21年東京大会に続く2大会連続の銀メダルを獲得した。今大会の日本勢のメダルは競泳男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）を制した鈴木孝幸（37＝ゴールドウイン）に続いて2個目。ジュリオセザール・アグリピノ・ドスサントス（33＝ブラジル）が