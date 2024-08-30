沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場＝13日米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市長選が9月1日に告示される。前市長死去に伴う選挙で、名護市辺野古移設の是非など普天間問題が争点となる。元宜野湾市長佐喜真淳氏（60）＝自民、公明推薦＝は辺野古を容認した前市長の路線を継承。一方、反対する勢力「オール沖縄」が擁立した元市議桃原功氏（65）＝立民、共産、社民、沖縄社大推薦＝は反対を前面に掲げない異例の戦略をとる。