体操男子で２０１６年リオデジャネイロ五輪団体総合金メダルの加藤凌平（３０）＝コナミスポーツ＝が３０日、自身のＳＮＳなどで現役引退を発表した。リオ五輪後のモチベーション低下などを理由に挙げ、「夢であった五輪金メダルを獲得できて幸せな競技生活でした」とつづった。加藤は内村航平とともに長く日本の主力として活躍。１２年ロンドン五輪は団体銀メダルに貢献し、世界選手権では１３年に個人総合で銀、１５年は団体