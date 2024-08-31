【女子ゴルフ・ゴルフ５レディース】第１日（３０日、岐阜・ゴルフ５カントリーみずなみ、６５５９ヤード＝パー７２、賞金総額７０００万円、優勝１２６０万円）ルーキーの村田歩香、ささきしょうこ、呉佳晏（台湾）の３人が６７で回り、首位発進した。竹田麗央、原英莉花ら１０人が１打差の４位。さらに１打差の１４位に横峯さくら、菊地絵理香ら１１人が続く大混戦。前年覇者の桜井心那は７０で２５位。小祝さくら、川崎春