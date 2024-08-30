財務省は３０日、国の２０２５年度予算編成に向けた各省庁からの概算要求を事実上締め切った。一般会計の要求総額は１１７兆円前後に達する見通し。２４年度（１１４兆３８５２億円）を上回り、２年連続で過去最大を更新する。「金利のある世界」復活に伴う長期金利の上昇で国債（借金）利払い費が膨らんだほか、厳しさを増す東アジアの安全保障環境を反映して防衛費が大幅に増えた。概算要求では、デフレ完全脱却と成長型経済