３０日午前１０時半ごろ、東京都渋谷区広尾のマンションの一室で、「彼女が倒れている」と無職の男性（２５）から１１０番があった。駆け付けた警察官が室内の廊下で倒れている２０代の女性を発見。女性はその後、死亡が確認された。顔にあざがあり、警視庁は何らかの事情を知っているとみて男性から事情を聴いている。同庁によると、男性と女性は交際しており、現場マンションの一室で同居状態だった。男性は「彼女は２９日の