プロレスラー木村花さんがＳＮＳの中傷を苦に自殺した問題を巡り、母響子さんが大阪府の女性ら親子４人に対し、中傷の投稿者だとして約３００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が３０日、大阪地裁であった。山本拓裁判長は、中傷の証拠として提出されたスクリーンショット画像について「捏造（ねつぞう）された可能性を否定できない」として、響子さん側の請求を棄却した。一方、親子側は響子さんの提訴により精神的苦痛を負っ