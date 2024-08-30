２９日のＴＢＳ「ニンゲン観察バラエティ『モニタリング』」では、カラオケ店の客を驚かせるハッピーサプライズ企画が行われた。カラオケ店で突然部屋を間違えて入ってきたり、一緒に熱唱するサプライズ仕掛け役として女優松本若菜（４０）が登場した。客の女性が２１歳であることを聞くと、「２１歳かあ〜何してたっけ私？」と考え、「仕事してたな。鳥取県でＯＬしてた」と明かした。スタジオからも「ええーっ！？」と驚き