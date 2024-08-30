イタリアの野球史に新たな歴史が刻まれる。エンゼルスは２９日（日本時間３０日）、マイナーに所属する左腕サミュエル・アルデゲリ投手（２２）を昇格させ、３０日（同３１日）のマリナーズ戦に先発させることになった。イタリアのヴェローナ出身のアルデゲリは１７歳だった２０１９年７月に海外ＦＡ選手としてフィリーズと２１万ドル（当時のレートで約２２５０万円）で契約。トレード期限直前の７月２７日（同２８日）、エン