法務省は３０日、２０２５年度予算の概算要求を発表した。一般会計は２４年度予算比７．９％増の８７００億４４００万円。殺人や性犯罪などの遺族や被害者を弁護士がサポートする「犯罪被害者等支援弁護士制度」の早期開始に向け、事業費など５億４６００万円を計上した。保護司の安全対策強化費として２３億３４００万円を盛り込んだ。保護司が自宅以外で対象者と面接するための施設の確保などに充てる。人員面では国の保護観