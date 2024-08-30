第1日、3番でティーショットを放つささきしょうこ。5アンダーで首位＝ゴルフ5カントリーみずなみゴルフ5レディース第1日（30日・岐阜県ゴルフ5カントリーみずなみ＝6559ヤード、パー72）ツアー通算3勝のささきしょうこ、ともに初優勝を目指す村田歩香、呉佳晏（台湾）が67をマークし首位で並んだ。ささきは6バーディー、1ボギー、残りの2人はボギーなしの5バーディー。1打差の4位に竹田麗央、原英莉花、政田夢乃、成田美寿々、