義肢装具士の唐内健太さん＝7月、兵庫県三田市義肢や装具のメンテナンスを担う義肢装具士は、パラリンピックに欠かせない存在だ。神戸医療福祉専門学校三田校（兵庫県三田市）の教員唐内健太さん（37）は、技術者として2021年東京大会に参加した。パリで同じ立場を担う人々に「チームで柔軟に取り組んで」と期待を込める。高校生の時、足のない人が義足で走る様子をテレビで見て感動し、義肢装具士を志した。初めて作った義足