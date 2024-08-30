ボクシングのスーパーバンタム級世界主要4団体統一王者の井上尚弥は9月3日、元IBF同級王者でWBO2位のTJ・ドヘニー（アイルランド）との世界タイトル防衛戦に臨む。米メディア『Sporting News』のトム・グレイ記者は「TJ・ドヘニーはどのようにナオヤ・イノウエに勝つのか？文句なしのタイトルマッチで挑戦者のチャンスを評価する」と題した記事を投稿。ドヘニーの勝機を占った。 ■敏腕記者が記し