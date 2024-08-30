ドジャースのムーキー・ベッツ外野手が29日（日本時間30日）、米スポーツメディア『ブリーチャー・レポート』系のネット番組「On Base」に出演。自身がホスト役を務める同番組内で、同僚である大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に関する比較について、独自の見解を述べた。 ■優劣を問う質問「公平だとは思わない」 オリオールズのガナー