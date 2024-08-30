英ロックバンドのオアシス再結成のカギとなったのが、ノエル＆リアム・ギャラガー兄弟の母であるペギーさんであったと、「クリエイション・レコーズ」の創設者であるアラン・マッギーが明かした。 【写真】リアムの息子ジーン・ギャラガーオープニングアクトに名前が挙がっている 先日イギリスアイルランドでの再結成ツアーを発表したオアシスと1993年に契約、自身の「