飛び込みの日本選手権第１日は３０日、滋賀・インフロニア草津アクアティクスセンターで行われ、女子３メートル板飛び込みをパリ五輪代表の三上紗也可（日体大大学院）が３５９．４０点で制し、３連覇を果たした。男子シンクロ板飛び込みでは、大久保柊（昭和化学工業）佐々木康平（東京ＳＣ）組が優勝した。