シーズン６０本塁打を射程圏にしているヤンキースのアーロン・ジャッジと前人未到の５０本塁打―５０盗塁を目指すドジャース・大谷翔平の比較論が米メディアで連日のように取りざたされている。ともにリーグＭＶＰが最有力とされ、ファンの間でも「どっちがすごいか」論争が絶えないが、米メディア「ＳＰＯＴＶ」のニュース番組でもこの比較論が白熱。出演者らが「６０本塁打の方が見たい」「ジャッジの打撃は本当に圧倒的です