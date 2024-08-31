１１月に国際大会プレミア１２を控える野球日本代表「侍ジャパン」の新ユニホームが３０日、東京都内で発表された。昨年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）などで着用した従来モデルから小規模な変更にとどめ、白を基調としたホーム用には、赤と紺色を二重らせん状に組み合わせたラインを２本並べるツインストライプを新たに採用した。紺色を基調としたビジター用は、右肩付近から赤で弧を描くようなアクセントが