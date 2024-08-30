防衛省は３０日、２０２５年度予算の概算要求を発表した。総額は過去最大の８兆５３８９億円。中国や北朝鮮の軍備強化をにらんだ反撃能力（敵基地攻撃能力）整備のため、多数の小型衛星で標的を追尾する「衛星コンステレーション」構築に３２３２億円を計上。長射程ミサイル配備も本格化させ、遠方の目標を攻撃する能力の具体化を進める。当初は８兆４９８９億円とする方針だったが、４００億円増額した。政府は防衛力強化のた