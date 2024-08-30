【シドニー時事】トンガで開催された地域機構「太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）」首脳会議は３０日、オーストラリアが主導する域内警察協力構想を承認するコミュニケを採択し、５日間の日程を終えた。パプアニューギニアが警官訓練施設の誘致を表明した一方、中国から警察支援を受けるソロモン諸島が構想に懸念を示すなど、加盟国間で温度差が露呈した。構想では、豪州が拠出する初期費用４億豪ドル（約３９０億円）を基に、暴