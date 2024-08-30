博覧会国際事務局（ＢＩＥ）のケルケンツェス事務局長は３０日、経済産業省で斎藤健経産相と会談した。２０２５年大阪・関西万博開催中のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の工事について、ケルケンツェス氏は「万博に大きな影響を与えかねない。お互いがマイナスの影響を与え合わないことが重要だ」と述べ、適切な対応を求めた。一方、斎藤氏は「万博開催期間中は万博成功が最優先だ」と改めて強調。「大阪府・市だけに任せ