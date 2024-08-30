立憲民主党代表選（９月７日告示、同２３日投開票）を巡り、党内最大グループでリベラル系の「サンクチュアリ」（約３０人）は３０日、国会内で総会を開き、出馬表明している枝野幸男前代表（６０）を「基軸」として支援する方針を決めた。枝野氏は同グループの顧問を務めている。総会後、会長の近藤昭一元環境副大臣は記者団に「枝野氏の政策が最も近い。枝野氏を基軸に全力をもって支えていこうという結論に至った」と語った