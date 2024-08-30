ナミビア北部に生息するゾウ＝2019年11月（ゲッティ＝共同）【ナイロビ共同】干ばつによる食料不足に陥っているアフリカ南部ナミビアが26日、国立公園などに生息するゾウ83頭やカバ30頭を含む野生動物計723頭を狩猟し、住民に食肉として配布する計画を発表した。米紙ワシントン・ポストが29日報じた。野生動物の絶滅につながらないよう考慮した上で、食料確保の一助とする。ナミビア政府は5月、干ばつを受け緊急事態を宣言した