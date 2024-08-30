Mikhail Flores[マニラ ３０日 ロイター] - フィリピンとベトナムは３０日、海洋安全保障を含む防衛・軍事関係を深化させることで合意した。南シナ海での中国の活動に以前から反対している両国にとり重要な一歩となる。ベトナムのファン・バン・ザン国防相がテオドロ国防相と会談するためフィリピンを訪問。３０日にはマルコス大統領を表敬訪問した。マルコス氏は「われわれは防衛協力、安全保障協力、海洋協力、また当然、貿易分