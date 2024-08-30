女子3メートル板飛び込みで2位となった榎本遼香＝インフロニア草津アクアティクスセンター飛び込みの日本選手権は30日、滋賀県のインフロニア草津アクアティクスセンターで開幕し、女子3メートル板飛び込みはパリ五輪代表の三上紗也可（日体大大学院）が359.40点で3連覇した。榎本遼香（栃木トヨタ）が298.65点で2位。男子のシンクロ板飛び込みは大久保柊（昭和化学工業）、佐々木康平（東京SC）組が324.84点で勝ち、非五輪種