サッカー女子ＷＥリーグは３０日、ＷＥリーグ・カップの決勝戦を１２月２９日に東京・国立競技場で行うと発表した。準決勝２試合は長崎市に新たにできるピーススタジアムで同８日に実施する。３１日に１次リーグが開幕し、女子アジア・チャンピオンズリーグに出場する三菱重工浦和を除く１１チームが３組に分かれてホームアンドアウェー方式で対戦。各組１位と三菱重工浦和が準決勝に進む。日本女子代表（なでしこジャパン）