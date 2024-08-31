高校生がプレゼンテーションを行って競う「第４回全国高校生プレゼン甲子園」の決勝大会が２４日、福井市内で開催された。今年は「ウェルビーイングな社会をつくるために今私たちができること」をテーマに全国３８都道府県から過去最多の７５５チームが参加。上位１０チームが決勝大会で競い合った。最優秀賞は、外見では気付かれにくい障害を抱える人が身に着けて周囲に知らせる「ヘルプマーク」の問題点を補う、新たなマー