復興庁は３０日、２０２５年度予算の概算要求を発表した。要求総額は前年度比３．２％増の４８５５億円となった。東京電力福島第１原発事故で被災した住民の帰還に向けた生活環境の整備を柱に据えた。主な内訳は、原子力災害からの復興・再生が３３２３億円、住宅再建・復興まちづくりが６７８億円など。