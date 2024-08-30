ドジャースは２９日（日本時間３０日）、本拠地でのオリオールズ戦に６―３で快勝。８０勝（５４敗）に到達し、ナ・リーグ西地区の首位を堅持するとともに２位のダイヤモンドバックスを４ゲーム差に突き放した。残り２８試合となり、地区優勝にまた一歩近づいたが、シーズンの大詰めが近づくにつれて米メディアが取り上げ始めているのがデーブ・ロバーツ監督（５２）の去就だ。２０１６年から名門球団を率い、今季で９年目とな