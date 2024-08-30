【AFP＝時事】ノルウェーのマッタ・ルイーセ王女（Princess Martha Louise、52）が31日、シャーマンを自称する米国人男性デュレク・ベレット（Durek Verrett）氏（49）と結婚式を挙げる。代替医療の信奉者同士の結婚に、ノルウェー国民は眉をひそめている。結婚式は、ノルウェー西部のフィヨルドにある風光明媚（めいび）な村、ガイランゲル（Geiranger）の丘の上に立つホテルで執り行われる。祝賀行事は29日のパーティーで始