国の2025年度の予算づくりに向け、各省庁がどの事業にどれだけの予算が必要かを示す概算要求が30日、出そろった。要求総額は前年度を上回り、過去最大の117兆円超となる見通し。要求段階で金額を示さない「事項要求」も多く、歳出圧力はさらに強まりそうだ。要求総額が110兆円を超えるのは4年連続。24年度の要求額は114兆3852億円だった。社会保障費や防衛費の要求額が増え、「金利のある世界」の復活で国債の利払い費もふくら