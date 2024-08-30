農林水産省農林水産省が30日発表した2023年の漁業センサス（統計調査）によると、全国の漁業就業者数は12万1230人となり、比較可能な1963年以降で過去最少を更新した。前回18年のセンサスから20.1％減。人数にして3万471人減った。国内漁業は家族経営が多く、高齢化や後継者不足を背景に一貫して減少が続いている。年齢別では、65歳以上が4万7514人と全体の39.2％を占めた。新規の就業者数は2020人で前回の1862人から増加した