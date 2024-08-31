トレーディングカードの制作販売などを行う米Ｔｏｐｐｓ（トップス）社は２９日、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手と長期的な独占契約を結んだと発表した。同選手の直筆サインや試合使用用具の一部などが入ったカードをリリースする予定。大谷は「数多くのユニークなカードを世界中のファンの皆さんに提供できることをうれしく思います」とコメントした。