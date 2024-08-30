日立造船は３０日、エンジンの燃費データ改ざん問題を受け、品質保証統括部を１０月１日に新設すると発表した。これまでは各事業本部ごとに置いていた品質保証部門を集約し、管理体制の強化を図る。同社は７月、子会社２社で船舶向けエンジンの燃費データ改ざんがあったと発表。改ざんは１９９９年以降に出荷した計１３６４台に上り、調査対象のほぼすべてでデータの書き換えが見つかった。日立造船は特別調査委員会を設置し、