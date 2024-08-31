【ロサンゼルス時事】米大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷はオリオールズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、５打数無安打、１三振だった。ドジャースは６―３で勝った。レッドソックスの吉田はブルージェイズ戦に６番ＤＨで出て３打数無安打。チームは０―２で敗れた。パドレスの松井はカージナルス戦に救援登板し、１回３分の２を１安打１失点。試合は１―４で敗れた。鈴木のカブスは試合がなかった。