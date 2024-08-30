経済産業省は３０日、中小企業のＭ＆Ａ（合併・買収）を巡り、仲介業者などに向けたガイドライン（指針）を改定したと発表した。手数料の算定基準や、提供する業務の内容などを透明化し、業者間の競争を促す。経営者の高齢化を背景に、Ｍ＆Ａを活用した事業承継が増加しており、中小企業が優良な仲介業者を選びやすくする狙いがある。指針は来年１月から適用する。仲介業者には、手数料について交渉を求められた場合は誠実に対