那覇地裁沖縄県で昨年12月、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、不同意性交罪などに問われた米空軍嘉手納基地（嘉手納町など）所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（25）は30日、那覇地裁で開かれた第3回公判の被告人質問で、同意の上での行為だったと改めて主張した。23日に証人出廷した少女は、同意がなかったと訴えていた。起訴状によると、昨年12月24日、沖縄本島中部の公園で「寒いから車の中で話さない？」な