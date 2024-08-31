日本体操協会は３０日、新体操団体で２０２１年東京五輪に出場した竹中七海（２５）＝トヨタ自動車＝の現役引退を発表した。竹中は協会を通じ、「大変充実していたと思いつつも、悔しい経験の方が深く記憶に残っている。支えてくださった全ての皆さまに感謝申し上げます」とコメントした。今後はトヨタ自動車で社業に従事し、競技普及などにも取り組む。竹中は愛知・名古屋経大市邨高在学時から日本代表入り。本場ロシアでの長