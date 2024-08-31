第６９回全国高校軟式野球選手権大会最終日は３０日、兵庫・明石トーカロ球場で決勝が行われ、中京（東海・岐阜）が仙台商（東東北・宮城）を２―０で下して３年連続の優勝を遂げ、歴代最多記録を１３度に更新した。第６２〜第６４回大会以来、２度目の３連覇。仙台商は初優勝を逃した。中京は川口が３安打完封。打線は三回に垣内の投ゴロで先制し、四回にも内野ゴロで加点した。