フランスサッカー連盟(FFF)は29日、UEFAネーションズリーグ(UNL)に参加するフランス代表メンバー23人を発表した。EURO2024準決勝で敗退後、初の代表ウィークとなるフランス。UNLではリーグAのグループ2に所属し、イタリア、ベルギー、イスラエルと同組となった。6日にイタリアと、9日にベルギーと対戦する。EURO敗退後、FWオリビエ・ジルーが代表引退。パリオリンピックで銀メダルを獲得したU-23フランス代表から2人、MFクア