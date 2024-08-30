【ワシントン時事】トランプ前米大統領（７８）は２９日、大統領選の激戦区である中西部ミシガン州で演説し、返り咲きを果たせば体外受精にかかる費用を公的補助か保険適用により無償化すると表明した。「われわれはもっと多くの赤ちゃんを望んでいる」「家族重視だ」と述べ、子育て世帯への支援を強化する考えを示した。