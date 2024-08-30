関西電力保険代理店事業に本格参入することがわかった。２０２４年度中に自動車保険ペット保険の販売を始め、２５年度にも成長が続く生命保険の販売に乗り出す。電力大手が本体で保険事業を手がけるのは初めてという。関電は、電気・ガス契約者の厚い顧客基盤を持つ。料金の支払いに応じてたまるポイントを活用したサービスを展開しており、会員数は１０００万件にのぼる。ポイントサービスなどで他社との差別化を図り、５