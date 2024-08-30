立憲民主党の泉健太代表は３０日の記者会見で、政府が結婚を機に東京から地方に移住する女性への支援金支給を検討していることについて「意味不明な政策だ」と批判した。「女性が都市に流入する理由は地域における女性の生きづらさが根本にある」と述べ、支援金は結婚や移住の促進につながらないと強調した。