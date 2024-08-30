（MCU）『＆ウルヴァリン』は2024年8月29日までに日本国内での興行収入が20億円を突破した。 興収20億226万円、動員124万8,526人を記録。すでに前作『デッドプール2』（2018）の興収18億円を超え、1作目『デッドプール』（2016）の20.4億円まであと一歩。シリーズ最高記録更新に大手をかけた。 全世界累計では12億1,755万ドルに到達。『ジョーカー』（2019）を抜いてR指定映画の歴代1位を独走中。