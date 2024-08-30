自見英子地方創生担当相は３０日の閣議後記者会見で、結婚を機に地方移住する若年女性に支援金を支給する方針を事実上撤回すると表明した。２０２５年度予算概算要求に関連経費を盛り込んだが、未婚女性に限定して支援することに批判が相次いでいた。自見氏は「政策の趣旨により即した事業となるよう、移住支援の在り方について今後中身を検討し直すよう指示した」と述べた。政府は東京から地方に移住する単身者に、自治体を