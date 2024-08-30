ラグビーのリーグワンは30日、2024〜25年シーズンの日程を発表した。1部（D1）から3部（D3）まで全て12月21日に開幕。D1で昨季初優勝したBL東京は22日に日産スタジアムで横浜と戦う。12チームが参戦するD1はA、B2組に分けて実施。各組2回戦制の総当たり戦と、別組との交流戦（各チーム8試合）の合計勝ち点で順位を決め、勝ち点の多い計6チームがプレーオフトーナメントに進出する。2部（D2）は8チームが2回戦制、3部（D3）は6