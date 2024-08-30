ヤクルト・田口麗斗投手が３０日、広島市内でＲＣＣ中国放送の台風ニュースで街頭インタビューされ、ヤクルトファンを中心にＳＮＳで話題になった。午前のニュース番組で「けさの県内各地の様子」として、田口は商店街のアーケードでインタビューに応じた。「きょうは試合がないので室内練習場を貸していただけるということで、お昼から練習があるんですけど、ちょっと街の様子をうかがいに来ました」と説明し、午後の練習につ